Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede 36 Gün Sonra Öldü

Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede 36 Gün Sonra Öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Eyüp Kahraman (23), tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra yaşamını yitirdi.

Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Eyüp Kahraman (23), tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza 20 Haziran'da, Besni- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Eyüp Kahraman yönetimindeki 02 AE 569 plakalı otomobil, Karagüveç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Kahraman, yoğun bakım ünitesinde 36 gün süren yaşam savaşını bugün kaybetti. Kahraman'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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