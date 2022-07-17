Kazadan Yaralı Kurtulan Eray, 14 Gün Süren Yaşam Savaşını Kaybetti

İsa ÇİÇEK/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde takla atan otomobilde ağır yaralanan Eray Kalyoncu (25), 14 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 2 Temmuz'da saat 22.00 sıralarında Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 54 ZK 536 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. İhbarla bölgete polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahale sonrası Seyhan E., Bedirhan E., Hakan K. ve Eray Kalyoncu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi süren Eray Kalyoncu, durumunun ağırlaşması ile yoğun bakıma kaldırıldı. 2 hafta yaşam savaşı veren Kalyoncu, dün hayatını kaybetti. Kalyoncu'nun cenazesi, Kartepe ilçesi Rahmiye Camii'nde kılınan namazının ardından toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı