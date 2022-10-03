Kazaya Müdahale Eden Jandarma Ekibine Otomobil Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı (2)

KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, trafik kazasına müdahale ederken otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in cenazesi memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine getirildi. Büyükkaramanlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Şehit Cerit'in annesi Emine, eşi Sabriye, kızı Defne Cerit ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Cerit'in babası Hamza Cerit'in bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli 1 çocuk babası Cerit'in cenazesinde yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Cerit, mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

Naim GÜLVEREN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı