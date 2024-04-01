Kazım Kurt: "Bugün 14 Mayıs’ta Bizimle Olanların Hiçbiri Bizimle Değil Ama Kazandık"

Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı adayı Kazım Kurt seçimleri kazandı. Kurt, "Bugün 14 Mayıs’ta bizimle olanların hiçbiri bizimle değil ama biz kazandık çünkü CHP demek, halk demek. CHP demek halkın partisi demek" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı adayı Kazım Kurt seçimleri kazandı. Kurt, "Bugün 14 Mayıs’ta bizimle olanların hiçbiri bizimle değil ama biz kazandık çünkü CHP demek, halk demek. CHP demek halkın partisi demek" dedi.

Eskişehir’de Odunpazarı ilçesinde seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Kazım Kurt kazandı. Partisinin seçim iletişim ofisinde vatandaşlara seslenen Kurt, şunları söyledi:

"Hepimizin gözü aydın, Türkiye’nin de gözü aydın. Bugün CHP kazandı, bugün halk kazandı. Bugün işçiler kazandı, emekliler kazandı, emekçiler kazandı. 14 Mayıs akşamı tam karşıda bir konuşma yapmıştım. Demiştim ki; "örgütümüze güvenelim, yamalarla bu yola çıkarsak kaybediyoruz" dedim. Bugün 14 Mayıs’ta bizimle olanların hiçbiri bizimle değil ama biz kazandık çünkü CHP demek, halk demek. CHP demek halkın partisi demek. CHP solcuların partisi, devrimcilerin partisi. Yarından itibaren farklı bir politika uygulayacağız, sokaklarda olacağız, ezilenlerin yanında olacağız, sömürülenlerin yanında olacağız. Böyle olursa ancak tek adamı devirebiliriz. Türkiye’ye demokrasiyi getireceğiz. Türkiye’ye insan haklarını getireceğiz. Türkiye’ye solu getireceğiz ve gördüğünüz gibi değişim böyle olur. Değişimin sonucudur bu. Halkla bütünleşerek kazandık. Hepinizi kutluyorum."

Anka Haber Ajansı