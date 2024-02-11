Kazım Kurt Ve Ayşe Ünlüce, Emek Mahallesi’nde Seçim İletişim Ofisi Açtı

Odunpazarı Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Emek Mahallesi’nde Seçim İletişim Ofisi açtı.

Eskişehirlilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen açılış törenine, Başkan Kurt ve Ünlüce’nin yanı sıra CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Ünal, Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı Safiye Kesgin, Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Habil Dökmeci, Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak, Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı, Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya, İnönü Belediye Başkan Adayı Balkan Aktaş ve CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar katıldı.

Açılışa katılan kalabalık, seçim iletişim ofisinin olduğu alana sığmayarak, yola taştı. Emek Mahallesi’nde oturan gençler, meşale yakarak koridor oluştururken; Yalaz, Başkan Kurt, Ataç ve Ünlüce, gençler tarafından oluşturulan bu koridordan geçerek açılışın yapılacağı alana geldi.

“BAŞKAN KURT, EMEK MAHALLESİ’NDE YAPTIĞI HİZMETLERİ TEK TEK ANLATTI”

Seçim İletişim Ofisi açılışında konuşan Başkan Kurt, Emek Mahallesi’nde yaptıkları hizmetleri anlattı. Başkan Kurt, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Dün burada bazıları, bazı konuşmalar yapmış. Onlarla ilgili bir iki değerlendirme yapmak istiyorum. Demişler ki Emek Mahallesi'ne hiç hizmet gelmedi. Burada tramvayı görünce kendini Viyana'da zannetti herhalde, burasının Emek Mahallesi olduğunu anlamamış. Tramvay hizmet değil herhalde. Odunpazarı Belediyesi olarak Emek Mahallesi'nde neler yaptık? Uzunca bir liste hazırladık, onları size bir okuyayım. Emek Mahallesi'ndeki arkadaşlarımız bir değerlendirme yapsın. Emek Mahallesi'nde Emek Halk Merkezi açmışız. 228 grup çalışma yapılmış. 6157 kişi buradan doğrudan yararlanmış. Bu sayı Beylikova'nın nüfusundan çok. Bu herkesin aklının ereceği bir şey değil. 1 halk merkezi yetmemiş Emek Mahallesinde ikinci bir halk merkezini Amigo Orhan Halk Merkezi'ni açmışız. Amigo Orhan Halk Merkezinde 96 grup çalışma yapılmış. 2553 yurttaş, buradan doğrudan hizmet almış. Tabii bunların kitapla, kütüphaneyle alakası olmadığı için Fakir Baykurt Kütüphanesi'ni ve Amigo Orhan Halk Kütüphanesi'ni görmemişler. Öyle bir dertleri yok ama Fakir Baykurt Kütüphanesi'yle, Amigo Orhan Halk Kütüphanesi'nden 5 bin gencimiz yararlanmış. Hacı Zeynep Eldem Gündüz Bakım Evi ve Kreşini açmışız. Bu yolda yürümediği için arkadaşlar orayı görmemiş. Yine aynı binada bulunan Hacı Zeynep Eldem Oyuncak Kütüphanesini de görmemiş. Ve Emek Gençlik Merkezini açmışız. Gençlik merkezimizden 490 Emek Mahalleli çocuk derslere takviye kursları görüyor. Liseye hazırlama kursu görüyor. Emek Kapalı Pazar Yerinin önünde bir Nar Tanem Oyun Evi var. Pazara gidenler görmüştür. Arkadaşlar pazardan değil, marketten alışveriş ettiği için bilmiyorlar onu. Nar Tanem Oyun Evinden 220 çocuk yararlanıyor. Zümrüt Park diye bir yer var. Oraya İmece Alanı yarattık. Imece Alanında kadınlarımız ekmek pişiriyor. Niye? Çünkü bu iktidarın sayesinde 210 gram ekmek 8 lira. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu Halk Ekmek Fabrikasında 230 gram ekmek 5 buçuk lira. Ona rağmen kadınlarımız İmece Evinde yufka, pide yapıyor, ekmek yapıyor. Yine Zümrüt Park içine Koca Çınar Yaşam Merkezi’ni açtık. Yaşlılarımız bu merkezde üretiyor, sosyalleşiyor. Hanım Evi diye bir yer açtık. Sadece kadınlar gidebiliyor. Çalışıyor, öğreniyor, birbiriyle dost oluyor, sosyalleşiyor. Pazar yerine ücretsiz servis koymuşuz. Sitelerinden ve diğer bölgelerden pazara insan taşıyoruz. Gençlerimiz oynasın diye basketbol sahasını yenilemişiz. Hüseyin Uluçeşme Parkını yapmışız. Recep Çetin Parkı'nı yapmışız. Kızılırmak Parkı'nı yapmışız. Şehit Emre Günalay Parkı'nı yapmışız. Peki bunlar hizmet değil mi? Bunlar hizmet değilse; bizim halk merkezleri, kreş, oyuncak kütüphanesi gibi yerlerde yaptıklarımız hizmet değilse nedir? AKP hükümetinin hizmet anlayışını ben size anlatayım. Alpu yolunu yapmak hizmettir. 7 yıldır 20 kilometre yol yapamadılar. Bu arkadaşlar iktidarda. Bu arkadaşlar o yolu yaptırırsa hizmet. Eğer belediyeyi kazandıkları zaman Alpu Yolu gibi hizmet yapacaklarsa Eskişehir'in vay haline. Peki Sarıcakaya yolu oldu mu? Seyit Gazi yolu oldu mu?

"EMEK MAHALLESİ'NE LİSEYİ YAPMAYAN BAKAN HİZMETTEN BAHSEDİYOR"

Emek Mahallesinde lise var mı arkadaşlar? Lise. Bu partinin Eskişehir Milletvekili, Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Emek Mahallesi'ne liseyi yapmayan bakan Emek Mahallesi'ne hizmetten bahsediyor. Bunların Eskişehir'e hiçbir hizmeti yapmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı Hatay'da söyledi. Merkezi hükümetle uyumlu belediye seçmezseniz başınıza bu gelir dedi. Böyle bir insanlık var mı? Bunu herhalde yanlışlıkla söyledi, dili sürçtü herhalde dedik. Zonguldak'ta bir daha söyledi. Eskişehirliler, 25 yıldır bu iktidara oy vermedik ama hiçbir hizmetten de geri kalmadık. Her şeyimiz var. Her şeyimizi yaptık. Sosyal demokrat belediyeciliği, halkçı belediyeciliği, yoksula dokunan belediyeciliği yaptık. Şimdi, Yılmaz hocanın devrettiği bu belediyecilik anlayışını Büyükşehirde Ayşe Ünlüce'yle devam ettireceğiz. Odunpazarı’nda izin verirseniz Kazım Kurt'la, Tepebaşı'nda Ahmet Ataç'la devam ettireceğiz. Daha çok iş yapmak için, daha çok hizmet yapmak için biz yeniden adayız. 20 yıldır yapılmayan Sanayi Çarşısı Dönüşümünün sorumlusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'dir.

Gündoğdu Mahallesi'nin dönüşümünün yapılmaması, bunların hizmet anlayışını ortaya koyuyor. Adalet Kalkınma Partili Çevre ve Şehircilik Bakanı Gündoğdu Mahallesi'ni, Sanayi Çarşısını, Porsuk’un kenarını dönüştürmesi gerekir. Yapamıyorsa bize bırakması gerek. Biz yaparız. Yapmaya da hazırız. Hizmet diye laf üretenlerle bizi karıştırmayın. Lafla, peynir gemisi yürümüyor, bunu gördük.”

"ESKİŞEHİR'DE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÖNCÜSÜ OLARAK HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim İletişim Ofisi’nde konuşma yapan bir diğer isim de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet kenti ve Atatürk sevdalısı Eskişehirliler’in ilk kadın başkan adayı olmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi. Ünlüce, şöyle devam etti:

“Eskişehir'i, Odunpazarı'nı, Tepebaşı'nı, on iki ilçemizi geleceğe hazırlayacak kadromuz burada. Biz sadece Mihalıççık’ta aday çıkarmadık biliyorsunuz. Diğer bütün ilçelerimizde adayımız var. Bize dediler ki Günyüzü’nü kazanamazsınız. Ben diyorum ki Günyüzü’nü kazanacağız. Diğer ilçeleri zaten kazanacağımıza eminimiz. İnşallah buradaki bütün başkan adayı arkadaşlarımızla beraber 1 Nisan sabahından itibaren Yılmaz hocamızın vizyonuyla onun bize öğrettikleriyle bu şehre hizmet etmeye tekrar devam edeceğiz. Değerli dostlar, gittikçe fakirleşiyoruz, yoksullaşıyoruz. Biraz önce il başkanımız da değindi. Bu ülkede hoyrat, pervasız, görgüsüz bir zenginlik yükseliyor. Asgari ücret 17 bin lira. Açlık sınırı 15 bin lira diyorlar ama ben ona da çok inanmıyorum. Bazı hesaplamalarda 20 bin lira. Yoksulluk sınırına bakın 50 bin lira. Peki emekliler nasıl geçiniyor? Bu zulüm değil mi? Bu haksızlık değil mi? Değerli arkadaşlarım, biz bu yerel seçimde, evet başkanlarımızı seçeceğiz ve inanıyorum ki bizleri seçeceksiniz, bizlerle devam edeceksiniz. Ama bu seçimde bizleri seçerken hükümete, iktidara da bir ders vereceksiniz. "Bana oy vermeyene hizmet götürmem'. Benimle aynı partiden belediyeleri seç diyen iktidara; ‘Hayır Biz hizmet aldık. Neyimiz eksikti? Bakın Emek’e 2014 yılında tramvay geldi ve burası gelişti, güzelleşti’ demek için de oy kullanacağız. Değerli dostlar sosyal belediyeciliği bu dönemde en iyi gösteren belediyelerden birisiyiz. 5 yıldır pandemiyle savaştık, depremle savaştık. Bu süreçte neredeyse ülkenin başına gelmeyen kalmadı. Ama belediyelerimiz dimdik. Hem yatırımlarına devam etti hem de sosyal yardımlara devam etti. Tepebaşı, Odunpazarı, ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyesi bu dönem bütçelerinin büyük bir bölümünü sosyal yardımlara ayırmak zorunda kaldı. En son biliyorsunuz Halk Ekmek fabrikamızı yeniledik. Yakınlarınızda bilmiyorum gidip görenleriniz var mı? Çok güzel, harika bir bina oldu. Emeği geçen başta Yılmaz Büyükersen hocam olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum. Ucuz ve kaliteli ekmeğe kavuştuk. Ama aslında bizim yapacağımız işler bunlar olmamalı. Biz aslında altyapı yapmalıyız, yol yapmalıyız, sosyal kültürel hayatı geliştirecek şeyler yapmalıyız. Fakat fakirlik o kadar derinleşiyor, yoksulluk o kadar derinleşiyor ki belediyeler bütçelerinin çok önemli bir bölümünü yatırımdan ziyade sosyal yardıma ayırmak zorunda kalıyor. Değerli dostlar, ben diyorum ki, Büyükşehir'de Ayşe Ünlüce, Odunpazarı'nda Kazım Kurt, Tepebaşı'nda Ahmet Ataç ile ve 11 ilçe belediye başkan adayımızla daha ileriye hep birlikte gideceğiz.”

“HİÇ MERAK ETMEYİN BİZ VARIZ”

Açılışta konuşma yapan bir diğer isim de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç oldu. Ataç, “Hiç merak etmeyin siz. Bizler varız, Kazım Kurt var, Ayşe Başkan var, Ahmet Başkan var, İshak Başkan, Erdal Başkan, Uğur Başkan ve diğer ilçelerde Başkan Adaylarımız var. Bizler Başta Yılmaz Hocamız olmak üzere 25 yıldır bu şehre hizmet ediyoruz. Desteklerinizle de hizmete devam edeceğiz” dedi.

“BU ŞEHRİ SAKIN BAŞKALARINA TESLİM ETMEYİN”

Yaptığı konuşmada Ayşe Ünlüce ile ilgili bir anısını anlatan Yılmaz Büyükerşen ise şunları kaydetti:

"Bir gün yanıma gelip ‘Hocam, ekonomiyi biliyorsunuz, iktisat hocasısınız, maliye hocasısınız. Nasıl sıkıntı çekiyor vatandaş?" dedi. "Bakın, bizim arkadaşlar ceza yazmışlar. Vatandaşa ağır gelir bu ekonomik krizde. Evine ekmek götürmekte belki sıkıntı çeken bir vatandaş. Yani bunu gelir müdürüne söyleyin, indirsin." Söyle gelir müdürüne dedim. Gelir müdürü "Kanun var, mevzuat var, ne yapayım hocam." Efendim der o zaman. Eğer müsaade ederseniz, ben bu vatandaşı itiraz ettirteceğim. Yeniden bir değer yargısı, gerçekten vicdan huzuruyla olabilecek bir miktara indirsinler. İndiremezlerse de vatandaşı çağırıp belediyeyi dava etmelerini söyleyeceğim, müsaade edersiniz" dedi. Nerede bulursunuz böyle bir belediye başkanını? İşte Ayşe böyle birisi. Sakın başkalarına teslim etmeyin bu şehri. Bu şehri teslim etmeniz, size sunduğumuz ve sizin kazandığınız bütün eserlerin, bütün faydalı işlerin yok edilmesi demek olacaktır. Bunu unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. Gencecik bir il başkanımız var ve yaptığımız hizmetler ortada. Böyle binalar var mıydı buralarda? Yoktu. Ne zaman başladık travmayı yaptık, bakın ne kadar büyük bir mahalle, saygıdeğer bir mahalle oldu. Mart karı yağdıracaksınız onların sandıklarına. Mart karı yağsın da üşüsünler de. Sade paranın yüreklerini ısıtamayacağını görsünler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kazım, Ahmet, Ayşe size emanet. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Hakkımı helal ettim. Siz de hakkınızı helal edin."

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz’da açılışta konuşma yapan bir diğer isim oldu. Konuşmaların ardından dua okundu, sonrasında da protokolde bulunan isimler, Kazım Kurt’un ve Ayşe Ünlüce’nin Seçim İletişim Ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Anka Haber Ajansı