Kazım Kurt Ve Ayşe Ünlüce, Sivrihisarlı Hemşehrileriyle Bir Araya Geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar ve Köyleri Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti.

Başkan Kurt, 71 Evler Mahallesi’nde bulunan Sivrihisar ve Köyleri Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce’nin ve CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar’ın da katıldığı ziyarette, Başkan Kurt ve Ünlüce, Dernek Başkanı Şükrü Yahni, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediye Başkanı olarak görev yaptığı 10 yılda, Odunpazarı’nda sosyal demokrat, halkçı belediyecilik yaptıklarını söyledi. Emek Mahallesi ve 71 Evler Mahallesi’nin Eskişehir’in en büyük iki mahallesi olduğunu belirten Başkan Kurt, iki mahallenin nüfusunun 100 bin civarında olduğunu aktardı. Tramvay hattının Emek ve 71 Evler mahallelerine gelmesi ile şehir merkezine ulaşımın kolaylaştığını dile getiren Başkan Kurt, şöyle konuştu:

“Plansız, programsız bir şekilde Şehir Hastanesi yapıldı. Sonra da hastanenin etrafını düzenlemeye başladık. Şimdi Şehir Hastanesi'nin etrafından Gülpınar ve 75. Yıl Mahallesi’ne doğru imar planı bitti. İnsanlar çap almaya başladı, bu yıl büyük ihtimal orada inşaatlar başlayacak. Bu şu anlama geliyor: 71 Evler en kısa zamanda Emek Mahallesi’ni yakalayacak.”

71 Evler ve Emek Mahallesi’nde halk merkezi açarak, kadınlara, gençlere ve çocuklara hizmet verdiklerini anlatan Başkan Kurt, halk merkezlerinde açılan atölyelerde insanların hem yeni şeyler öğrendiğini hem de sosyalleştiğini kaydetti. Eğitim giderlerinin ve dershane fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Başkan Kurt, “Emek’te, 71 Evler’de bulunan halk merkezlerinde Liselere Geçiş Sistemi atölyesi düzenliyoruz. Bu atölyelerle o çocuklarımız sınavlara hazırlanıyor. O çocukların ailesi de yılda 15-20 bin lira kurs parasından kurtuluyor. Bunlar önemli işler, önemli çalışmalar... Biz bunları yaparken yolu da yapıyoruz, kaldırımı da yapıyoruz, temizliği de yapıyoruz” dedi.

71 Evler Mahallesi’ne kapalı pazar yeri yapmak için çalıştıklarını paylaşan Başkan Kurt, su parkının kira sözleşmesi bittikten sonra Odunpazarı Belediyesi’nin diğer halı saha ve spor tesislerinde olduğu gibi belediye tarafından yönetileceğini dile getirdi. Başkan Kurt, bu şekilde mahallenin gençleri ve çocuklarının buradan ücretsiz faydalanabileceğini belirtti.

71 Evler Pazarı’nın kurulma aşamasına da değinen Başkan Kurt, pazarın kurulması için verdikleri mücadeleyi anlattı. Mahalle sakinlerinin mahallelerine pazar kurulmasından çok memnun olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Hemşehrimizin mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Çok mücadele verdik ama oldu” diye konuştu.

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde EBB'de Ayşe Ünlüce’ye, Odunpazarı Belediyesi’nde kendisine, Tepebaşı Belediyesi’nde de Ahmet Ataç’a destek isteyen Başkan Kurt, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti.

Konuşmasına ev sahipliği için Sivrihisar ve Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şükrü Yahni ve dernek üyelerine teşekkür ederek başlayan Ünlüce de şunları söyledi:

“Ertaş Caddesi civarı gerçekten çok güzel gelişti. Tramvayın geçtiği her yerde gerçekten güzelleşiyor, canlanıyor. Tramvay hattımızın burada 2014 yılında başlamış olması, tam da Kazım Başkan'ın seçildiği döneme denk gelmesi sanki ona yapılmış bir hediye gibi oldu. Çünkü Emek ve 71 Evler Mahalleleri, hem Odunpazarı için hem de Büyükşehir için çok önemli. En yoğun nüfusa sahip yerlerden biri olan Emek Mahallesi, gerçekten bölgenin kalbidir. 71 Evler Pazarı'nda dolaşmaya gittiğimizde, pazarcılar memnun, halk memnun, sorunlar çözülmüş gibi görünüyor. Bu tabii ki başkanımızın cesur adımları sayesinde oldu. Yaptığı hizmetleri anlatırken, gerçekten de ne kadar çok yatırım yapıldığını görmek insanı gururlandırıyor. Emek ve 71 Evler'deki değişimi görmek gerçekten heyecan verici. Bizim meslek eğitim kurslarımız genellikle merkezde toplanmıştı, ancak Emek ve 71 Evler'de bu kursları ilk defa açtık. Bu da bizim bu bölgeye verdiğimiz önemi gösteriyor. Orada mutlu insanlar görüyor olmak da bizi mutlu ediyor. Bu seçim sürecinde, Kazım Başkanla beni desteklerseniz çok mutlu oluruz.”

Anka Haber Ajansı