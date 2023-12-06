Kdz. Ereğli, 19 Kasım'da Yaşanan Felaket Nedeniyle, İller Bankası'na Kredi İçin Başvuracak

Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi, aralık ayı toplantısını yaptı. Meclis üyelerinin, Ereğli’de yaşanan felaketin ardından ilde yaşanan sorunların çözülmesi için İller Bankası’ndan kredi kullanılması talebi AKP ve CHP grubunun oy birliğiyle kabul edildi.

Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi, aralık ayı toplantısını yaptı. Meclis üyelerinin, Ereğli’de yaşanan felaketin ardından ilde yaşanan sorunların çözülmesi için İller Bankası’ndan kredi kullanılması talebi AKP ve CHP grubunun oy birliğiyle kabul edildi.

Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi, aralık ayı toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın şehir dışı programı nedeniyle belediye başkanı yardımcısı Tayyar Mendeş'in başkanlığında AKM Nikah Salonu'nda Meclis üyeleri toplandı.

Ereğli'de 19 Kasım'da yaşanan fırtına nedeniyle yaraların sarılması ve ilde yaşanan sorunların çözülmesi için İller Bankası'ndan kredi kullanılma talebi AKP ve CHP grubunun oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısının ikinci oturumu Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Anka Haber Ajansı