Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, Bağlık'ta Vatandaşlarla Buluştu

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, Bağlık Mahallesi’nde halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Posbıyık, yarım kalan işlerini son döneminde tamamlamak istediğini belirtti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleri, soğuk havaya rağmen alanda toplanarak Başkan Posbıyık’a sevgi gösterisinde bulundular. Ömrünü Ereğli’ye hizmet için adadığını belirten Başkan Posbıyık, yarım kalan işlerini son döneminde tamamlamak istediğini belirtti.

“EREĞLİ’Yİ SEVİYORUM, BU İŞİ BİLİYORUM”

Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

“Ben bu yaşa gelmişim. Allah’a şükür geçinecek kadar param var. Yani torunlarıma gidip onları sevebilir, bu işin şanını-şöhretini yaşayabilirim. Mahkemelere düştüm, acılarını da yaşadım. Benim illa belediye başkanlığı yapmama gerek yoktu. Ancak bir tehlike gördüm. Aynen 2014 yılında olduğu gibi 9 kişilik bir çete (hepsinin isimleri bende) tekrar harekete geçtiler. Beni aday yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Dertleri ‘Halil Posbıyık olmasın da hangi partiden hangi adam olursa olsun. Onun nasılsa damarından gireriz.’ Halil Posbıyık’ın değil damarından hiçbir yerinden giremezler. Buradan sesleniyorum, ben yukarıdakilerin, yöneticilerin falan adamı değilim. Ben halkın adamıyım. Bu halk yüzde 72.6 beni beğeniyor. CHP’de memnuniyet anketinde Türkiye’de birinci benim. Ben bu halkı soydurmam. 2014’de olduğu gibi Ereğli’yi soyup soğana çevirttirmem. Halkımın haklarını sonuna kadar savunurum ve savunmaya devam edeceğim. Aşkım Ereğli’den tek istediğim Bir Halil Posbıyık’a, birde meclis üyelerine oy vermeleri. Çünkü bu son dönemimde yarım kalan işlerimi tamamlamak istiyorum. Yeni projelerim var onları yapmak istiyorum. Bunun içinde mecliste 4/3 çoğunlukla beni desteklemenizi istirham ediyorum.”

Anka Haber Ajansı