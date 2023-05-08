Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, Mahalle Ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu’na Destek İstedi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, hafta sonu Topçalı ve Hamzafakılı mahallelerini ziyaret ederek, yurttaşlardan 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermelerini istedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, hafta sonu Topçalı ve Hamzafakılı mahallelerini ziyaret ederek, yurttaşlardan 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermelerini istedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, hafta sonu mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışması yaptı. Başkan Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ve belediye meclis üyeleri ilk olarak Topçalı Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada Muhtar Hasan Aksoy ve mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Posbıyık’ın sonraki durağı ise Hamzafakılı Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı İsmail Mitat Altıay ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Posbıyık, her iki mahallede yaptığı konuşmada da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bileşenlerine destek istedi.

Başkan Posbıyık, ziyaretlerinde yurttaşlara şöyle seslendi:

“ARTIK DEĞİŞİM GEREKİYOR. BU DEĞİŞİM OLMAZSA BU ZAMLAR DA DEVAM EDER”

“Partisine bakmadan tüm Ereğli halkına hizmet ediyorum. Ereğli için yaşamım boyunca büyük mücadele verdim, vermeye devam ediyorum. Ereğli’nin büyümesini, Türkiye’nin iyi noktalara gelmesini istiyorum. Artık bir şeylerin değişmesi lazım. 21 yıldır bir iktidar var başımızda. Onların da hayırlı işleri olmuştur. Yaptıklarına teşekkür ederiz. Ama artık Türkiye değişim istiyor. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nu çok iyi tanırım. Çok yakınızdır. Kul hakkı yemez. Haram yemez. Kılıçdaroğlu ‘5’li çeteden paraları alacağız, halka vereceğiz’ diyor. ‘Emeklilere 15 bin TL vereceğim’ diyor. ‘Kadınlarımızın aile sigortası olacak’ diyor. Artık bir değişim gerekiyor. Bir değişim olmazsa bu zamlar da devam eder.”

Neriman Posbıyık da yaptığı konuşmada, “Bölünmekten, parçalanmaktan, ötelenmekten, azarlanmaktan bıktık. Geleceğimiz için çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini için Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı olarak seçelim, 15 Mayıs sabahı Türkiye’nin üzerine pırıl pırıl güneş doğsun, hep beraber ülkenin yüzü gülsün” dedi.

Anka Haber Ajansı