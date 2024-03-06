Kdz.ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: “Ören’de Vatandaşı Kandırarak Politika Yapıyorlar”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, seçim gezileri kapsamında Ören ve Ömerli Mahalleleri'ni ziyaret etti. Ören’e doğal gaz gelmesi için yönetim kurulu üyesi olduğu Dergaz ve AKSA’da her şeyi yaptığını belirten Başkan Posbıyık, “Ören’e doğal gaz gelmesi için hükümet partisinin Kepez’den buraya hat çekilmesi için çelik boru göndermesi gerekiyor. Bunun dışında ben her şeyi yaptım. Burada vatandaşı kandırarak politika yapıyorlar. Hiç birine inanmayın, bana inanın” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, seçim gezileri kapsamında Ören ve Ömerli Mahalleleri'ni ziyaret etti. Ören’e doğal gaz gelmesi için yönetim kurulu üyesi olduğu Dergaz ve AKSA’da her şeyi yaptığını belirten Başkan Posbıyık, “Ören’e doğal gaz gelmesi için hükümet partisinin Kepez’den buraya hat çekilmesi için çelik boru göndermesi gerekiyor. Bunun dışında ben her şeyi yaptım. Burada vatandaşı kandırarak politika yapıyorlar. Hiç birine inanmayın, bana inanın” dedi.

Beraberinde belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte 2 mahalleye ziyarette bulunan Başkan Posbıyık, bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Ören Mahallesi'nde doğal gaz konusunda vatandaşı kandırarak politika yapıldığını söyleyen Başkan Posbıyık, şöyle konuştu:

“Değerli hemşehrilerim. Dedikodulara, fırsatçılara ehemmiyet vermeyin lütfen. Buralarda çok dedikodu yapıyorlar. Bir kısmınızı kandırıyorlar. Yanlış laflar söylüyorlar. Beni dinleyin, buranın halini anlatayım. Burası köydü. Jandarma bakıyordu. Buraya herkes geldi ev yaptı. Evler yapılırken ne parsel boyutu belli, ne bişey. Kimi kiminin yerine geçti, öteki berikinin hissesine geçti. 5-6 katlı yaptı, imar hiçbir şey yok. Ne oldu, evlerin hepsi birbirine girmiş vaziyette. ‘Halil Posbıyık kanalizasyon yapmıyor’ diyorlar. Bu şartlarda nasıl yapayım. Bakın Tasin Tanyıldız bizim meclis üyemiz. Rica ettik, buradaki tanıdıklarına söyledi, yeni kanalizasyon hattı yapmaya başladık. Nasıl oldu bu, vatandaş oradan hattın geçmesine izin verdi. Belediye başkanı değil, Cumhurbaşkanı da gelmiş olsa oradaki insanın gönlünü almadan veya istimlak yapmadan benim kanalizasyonu yapmam mümkün değil. Bir yerde daha anlaşma yaptık orada karayolları vardı ve oraya da girmeye başladık.

"VATANDAŞ İZİN VERİRSE KANALİZASYON HATTI YAPILIYOR"

Ören Mahalle sınırları içinde içme suyu hattında hiçbir sıkıntımız yok. Her yerde suyumuz var. Kesintisiz bir şekilde içme suyu veriyoruz. Kanalizasyon hatlarıyla ilgili de kot ve yol sorunu olmayan yerlerde bağlantılarımızı yaptık. Bazı binalarda bağlantı yapamıyoruz. Vatandaşın bina kotu kurtarmadığı için fosoptiklerini ücretsiz olarak çekiyoruz. En son Ören Kurtuluş caddesinde 30 bina bu sorunu yaşıyordu, vatandaşlar bir araya gelip izin verdikleri için hat çekmeye başladık bu hafta bitiriyoruz. Yine Şahinler Düğün Salonu üzeri, mezarlık altındaki evlerde izinlerini alıyorlar, önümüzdeki hafta oraya başlıyoruz. Buradan ne çıkıyor. Şu çıkıyor. Muhtarınız, azalarınız, komşularınız. Burada çarpık yapılaşma oldu zamanında. Buradan izin verin belediye kanalizasyon hattını geçirsin. Bende makine var, adam var, kürek var, her şey var ama kanunlara karşı gelemem ben. Eğer muhtarınız, azalar gidip anlaşma sağlarsa halkla olay bitti. Kanalizasyon yapmak, yolu asfaltlamak belediye için dert değil.

"DOĞAL GAZ GELMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

İkinci konu doğal gaz meselesi. Doğal gaz olması için burada imar planı olması lazım. İmar yolları olması lazım. Anlattığım gibi burasını köyden bana vermek için Vali bile geldi, yalvardı. Çarpık kentleşme olmuş durumda. O zamanlar burada her kes evi plansız, programsız, çekme mesafesi olmadan, yan komşu mesafesi olmadan patır patır evler yapıldı kaçak. Çok katlı yaptılar, az katlı yaptılar. Bir taraftan biz bunları kurtarmaya çalışıyoruz. Şu anda imar planları çizilmeye çalışılıyor. İmar planı çizildiğinde de iş bitmeyecek ben size söyleyeyim. Ben gerçekleri konuşan bir adamım. İster bana kızın, ister darılın. Ama imar planı çizildiği zaman dahi iş bitmeyecek. Bazıları senin yerine geçmiş, geçtiği kadar senden yer almak zorunda. İmar planı da kurtarmıyor işi. Karmakarışık bir şey olmuş. Bu çözülmesi zor olan işi ben çözmeye çalışıyorum. Ama siz yine de bana inanmıyorsunuz. Arada (isimlerini biliyorum) dedikodu yapanlar var. Car car ediyorlar ama bu mahalleye hiçbir faydaları yok. Gene ben ne yapıyorsam yapıyorum veya belediye ne yapıyorsa yapıyor. Şimdi Dergaz’a gittik. Dergaz’ı kuran kardeşiniz Halil Posbıyık. 2005 yılında bu memlekete doğalgaz getirmek için Düzce, Ereğli, Belediyelerine kararlar aldırdım. Dergaz’ı kurduk. Konsorsiyum yaptık ve doğal gazı 2005 yılında Ereğli’ye getirdim. Hatta Zonguldak basını benim için Zonguldak haini diye yazdı. ‘Kömür var bu memlekette, doğalgaz getiriyor bu, kömürü kim kullanacak’ dediler. Ama şimdi kendileri doğal gazı getirmeye çalışıyorlar.

"HÜKÜMET PARTİSİNİN İŞLERİ"

Doğal gazın Ören’e gelmesi için konuyu yönetim kuruluna getirdim. Bunlar benim görevim değil, hükümet partisinin işleri. Ama sizde bir inanç var, sağ olun ben çalışkan olduğum için herhalde ‘Her şeyi yaparsa Halil posbıyık yapar, başkası yapamaz’. DERGAZ Yönetim Kurulu’na dedik ki ‘burada imar planlarının, imar yollarının hemen ortaya çıkması mümkün değil belediye ve devlete ait olan kadastro yolları var. Buraları imar yolu olarak kabul edin, ben buraların meclisten kararını çıkaracağım, kadastro yollarından doğal gaz hatlarını geçirelim’ dedik. Bu sefer dediler ki ‘peki yarın imar planı yapıldığında kadastro yolundan geçmek yerine dünyanın tazminat işi doğar, kabul etmiyoruz’ dediler. Ben kabul ediyorum, meclisten de böyle karar aldıracağım dedim. Kadastro yollarını imar yolu kabul edilmesi için dergaz’dan daha doğrusu AKSA Yönetim Kurulu’ndan karar çıkarttırdım. Olay bitti, şimdi getirebiliriz. Peki ne lazım. Gaz gelmesi için Kepez’den buraya kadar çelik boru hat çekilmesi lazım. 11 ilde deprem oldu. Depremlerden dolayı AKSA çok büyük bir zarara uğradı. Bütün işletmelerinin masraflarını deprem bölgesine yapmaya başladı. Buraya o çelik borunun gelmesi için bir parti büyüğünün veya bakanın telefon etmesi lazım. Siz beni bakan yapmadınız ki belediye başkanı yaptınız. Bakan olsaydım onu da yapardım. Ama Kandilli’ye yukarıdan nerden telefon geldiyse doğalgaz gitti. Kandilli’de benim, oraya geldiği için elbette mutluyum. Kandilli Ören’den daha uzun, o borular oraya geldi yapılıyor, buraya niye gelmiyor. Siz hala daha Halil Posbıyık yapmıyor, etmiyor diyorsunuz. Bu işler böyle yürümez, ben elimden gelen gayreti gösteriyorum.

"ÇELİK BORU’YU GÖNDERSİNLAR HATLAR DÖŞENMEYE BAŞLAR"

Bir takım isimler var, devamlı beyninizi yıkıyorlar burada. Ben devlet miyim, bir ilçenin belediye başkanıyım. Bakın Kandilli’ye boruları getirdiler, oranın 10’da biri olan Ören’e getiremediler çelik boruyu. Çelik boruyu getirseler buradaki Dergaz hemen dağıtımı yapacak. Yine durmadım Dergaz’dan, Aksa’dan yeni bir karar çıkarttım 2024 programına burayı aldırdım. O boruda yapılacak yani. Ama Allah’ın huzurunda yemin ediyorum ki benim hiç günahım yok, burayı hükümetin partisi yapması lazım veya buradaki milletvekili Saffet Bozkurt’un yapması lazım. Yapmıyor ben ne yapayım. Ama buraya geliyor bol bol konuşuyor Halil Posbıyık yapmıyor diye. Ben devletmiyim nasıl yapayım. Ben elimden geleni yapıyorum, anlatıyorum. Aksini söyleyen bir delikanlı varsa, Saffet de varsa gelsin karşıma konuşalım. Televizyonda konuşacaksa, nerde konuşacaksa konuşalım. Vatandaşı kandırarak politika yapıyorlar. Size söylenenlerin hepsi yalan, bana inanın.

"EREĞLİ’DE İŞSİZLER ORDUSU VAR"

Bakın Ereğli’de hala işsizler ordusu var. Demirçelik’e sınavla adam alıyorlar. Karabük’ten, Kırıkkale’den gelenler sınavı geçiyor ama Ereğli uşağı geçemiyor. Neden, beyinsiz mi Ereğli uşağı? Hayır! Çünkü Ereğli halkına sahip çıkan liderler yok. Benden başka bağıran yok. Sonra kavgacı oluyoruz. Benim silahım yok, yumruk atmasını bilmem ama Ereğli halkının haklarını savunmak için kimseyi dinlemem. Bakan, çakan tanımam. Konuşan adamları susturmaya çalışıyorlar. Ereğli tekrar 2014’lü yıllara dönmemesi için, tekrar bir 5 yılı kaybetmemek için el birliği içinde olmamız lazım. Sizden bir Halil Posbıyık’a birde meclis üyelerime oy istiyorum.”

Anka Haber Ajansı