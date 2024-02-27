Kdz.ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan Erdemir Caddesi Esnafına Ziyaret

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, Erdemir Caddesi üzerindeki işyerlerini ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, beraberinde CHP İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Erdemir caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti, 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde destek istedi.

Ziyaretlerinde esnafa bol ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Posbıyık, cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Kent Taksi durağındaki şoför esnafı ve kafelerde bulunan gençlerle görüşen Başkan Posbıyık, Belediye Başkanlığının son döneminde eksik kalan işleri tamamlamak için bir dönem daha destek talep etti. Posbıyık, “Ereğli sizlerle çok güzel. Aşkım Ereğli’de kim hangi görüşten olursa olsun, hangi düşüncede olursa olsun siyasi parti ayrımı yapmadan herkesi seviyorum” dedi.

Erdemir Caddesi'nde bulunan AK Parti seçim ofisine de uğrayan Başkan Posbıyık, burada AK Parti’lilerle birlikte çay içti, başarılar diledi. Başkan Posbıyık’a gezilerinde eşi Neriman Posbıyık ve oğlu Tuğberk Posbıyık da eşlik etti.

Anka Haber Ajansı