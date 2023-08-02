Kdz. Ereğli Belediyesi Chp Meclis Üyesi Osman Yeniköy, İlçe Başkanlığı Adaylığı İçin Görevinden İstifa Etti

Kdz. Ereğli Belediyesi Chp Meclis Üyesi Osman Yeniköy, İlçe Başkanlığı Adaylığı İçin Görevinden İstifa Etti

Kdz. Ereğli Belediyesi CHP Meclis üyesi Osman Yeniköy, CHP Ereğli İlçe Başkanlığı adaylığı için belediye meclis üyeliği görevinden istifa etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi CHP Meclis üyesi Osman Yeniköy, CHP Ereğli İlçe Başkanlığı adaylığı için belediye meclis üyeliği görevinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 Ağustos Pazar günü yapılacak ilçe kongresi öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan CHP Belediye Meclis üyesi Osman Yeniköy, bugün itibarıyla meclis üyeliğinden istifa etti.

Yeniköy’ün istifa dilekçesi Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın onayıyla İlçe Seçim Kurulu’na bildirildi. Yeniköy’den boşalan meclis üyeliği görevine Ergün Düzgün gelecek.

Anka Haber Ajansı

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