Kekova'da İskele İhalesine Protesto: "Buranın Ismarlama Şekilde Peşkeş Çekilmesine Müsaade Etmeyeceğiz"

Antalya’nın Demre ilçesi arkeolojik ve doğal sit alanı Kekova bölgesinde Üçağız iskelesinin yarın yapılacak kiralama ihalesi, köylüler, çevreciler ve CHP’li milletvekilleri tarafından protesto edildi. Üçağızlılar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ihaleyi iptal etmesi çağrısında bulundu. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Ismarlama şekilde üçüncü şahıslara peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Burası yıllardır yaşayan vatandaşlarımızındır, geçim kaynağıdır” dedi.

(ANTALYA)- Antalya’nın Demre ilçesi arkeolojik ve doğal sit alanı Kekova bölgesinde Üçağız iskelesinin yarın yapılacak kiralama ihalesi, köylüler, çevreciler ve CHP’li milletvekilleri tarafından protesto edildi. Üçağızlılar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ihaleyi iptal etmesi çağrısında bulundu. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Ismarlama şekilde üçüncü şahıslara peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Burası yıllardır yaşayan vatandaşlarımızındır, geçim kaynağıdır” dedi.

Antalya’nın Demre ilçesi Kekova bölgesinde Üçağız köyü iskelesi, yarın yapılacak ihaleyle 10 yıllığına kiralanacak. İhale öncesi iskelede toplanan Toros Dağları ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) üyeleri, köylüler ve çevreciler, ihalenin iptal edilmesi çağrısıyla eylem yaptı. Eyleme, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar ve Aykut Kaya, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran katıldı. Nail Kamacı, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''Durdurmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz''

“Bu alanda yapılacak ihaleye karşı koymak için sizlerle beraberiz, Kekovalılarla beraberiz. AKP, son zamanlarda kıyılarla ilgili yeni düzenlemeler getirmek istiyor. Ekonomik olarak sıkışan AKP’nin kupon arazileri bulmaktır. Kekova da onlar için bir kupon arazi. Bu çalışmaları durdurmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Sadece Antalya’da değil, Türkiye’nin bütün her yerinde bu şekilde yapılacak her türlü eylemde CHP ve CHP’li belediye başkanları ve milletvekilleri olacaktır.”

Bölgenin özel nitelikli, tarihi dokusu ve sit alanı olmasının yanı sıra yerel turizmin yapıldığı bir yer olduğunu belirten Cavit Arı ise şöyle konuştu:

“İskelede teknesi bulunan vatandaşlarımızın hemen hemen çoğunluğunun bu bölge insanı olması, yani yerelde bulunan vatandaşlarımızın burada bir hem turizm hem de bir ekmek mücadelesi verdiği bir alandayız. Ben buradan sizler adına çevre ve Şehircilik Bakanı’na seslenmek istiyorum. Sayın Bakan, bu bölgeyi sıradan bir yermiş gibi görerek, ihaleyle birilerini vererek burayı mahvetmenize müsaade etmeyeceğiz. Sayın Bakan’a ve ekibine tekrar seslenmek istiyorum. Tekneciler ekmek mücadelesi veriyor. Yarın siz onların ekmeğine el uzatılmasına, bu alanın mahvedilmesine yol açacaksınız.

Daha 2020 yılında aynı mücadeleyi Muçev adına yapılmaya çalışılan tahsise karşı yine aynı şekilde vermiştik. 25 haziran’daki ihalenin iptal edilmesini buradan yüksek bir sesle talep ediyoruz. Sayın Bakan, bu güzelliği görün, gelin buraya. Bu alanın özelliğini görün, sıradan bir yer olmadığını görün. Ve burayı herhangi bir yermiş gibi birilerine vermeye kalkışmayın. Eğer yerinde görmüş olsaydınız, bölge halkının buradaki faaliyetine engel olacak, buraya zarar verecek bir ihalenin yapılmasına mutlaka engel olunacağını siz de görürdünüz.”

Aliye Coşar da “Kıyılardaki yaşamak zordur. Her zaman iktidarın gözü iktidarda ve sahillerde olmuştur, buradaki örnekte olduğu gibi. Bölge halkının emeğiyle, belediyenin emeğiyle yapılan bir yere niçin ihaleye çıkıyor? Burada zaten sezon 2 ay. İnsanların bir şekilde geçimini sağlarken buraların ranta açılmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Bölgenin doğal ve arkeolojik sit alanı olduğuna dikkati çeken CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, “Yani burası bir çivi bile çakılmayacak bir yer. Yine Kaş-Kekova Özel Koruma sınırları içinde kalan bir yerden bahsediyoruz. Buraya bir tesis üzere ihale edemezsiniz. Biz CHP olarak Üçağızlı vatandaşlarımızın yanındayız. Buranın onlardan alınarak ısmarlama şekilde üçüncü şahıslara peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Burası yıllardır yaşayan vatandaşlarımızındır, geçim kaynağıdır” dedi.

''Kimseye alanı boş bırakmayacağız''

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da “Buraya talip olacakların Üçağız’la, Demre ve Antalya ile ilgili hesapları varsa biz Demre Belediyesi ve CHP olarak her zaman karşısındayız. Kimseye alanı boş bırakmayacağız. Şayet ihaleyi alamazsak, biz Üçağız halkı olarak kimseyi Üçağız sınırları içine sokmayacağız ve gerekli mücadeleyi yapacağız. Tekrar Üçağız halkını sınava tabi tutacaklarsa sınavı 25 Haziran’dan sonra göreceğiz ve bu sınavı iyi olanlar, doğru olanlar, hak edenler kazanacak” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı