Kemal Doyuran Dikili'den Bağımsız Aday Oldu

İzmir’in Dikili İlçesinde CHP'den aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Kemal Doyuran bağımsız adaylığını açıkladı. Doyuran, “Halkın dediğinin olacağını kanıtlamak için buradayız” dedi.

İzmir’in Dikili İlçesinde CHP'den aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Kemal Doyuran bağımsız adaylığını açıkladı. Doyuran, “Halkın dediğinin olacağını kanıtlamak için buradayız” dedi.

Dikili'den Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Kemal Doyuran, bugün kent merkezinde bulunan Atatürk Meydanı'nda yurttaşlarla buluştu. Alanı dolduran Doyuran’ın yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları ve “Belediyeden rant değil, halk girecek”, “Halkın iradesi satın alınamaz”, “Çare doktor”, “Halkın adayı Kemal Doyuran” yazılı dövizler taşıdı.

“GERÇEK DEMOKRASİ HALKIN İSTEDİĞİDİR”

Kemal Doyuran, konuşmasında, “Halkın dediğinin olacağını kanıtlamak için buradayız. Gerçek demokrasi halkın istediğidir. Halkın dediği olacak. Kendi içinden, senin seçtiğin adaylara oy ver. Demokrasi yolunda hep beraber yürüyeceğiz. Ben çıktığım yoldan asla dönmem, dönmeyeceğim” dedi.

“PARTİ ROZETİMİ ÇIKARTTIM HALKIM İÇİN ÇALIŞACAĞIM”

Doyuran, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Ben, eşim ve çocuklarım da dahil, bu halk satılık değildir. Halkı satın almaya kimsenin gücü yetmez. Özgürlüklerimizi hiç kimse esir alamaz. Bu yüzden halkın adayı olmaya geldim. Parti rozetimi çıkardım, sizler için canla başla çalışacağım dostlarım.

“GÜN HALKIN KENDİNİ KANITLAMA GÜNÜDÜR”

Yıkmayı ilke edinen değil, yapmayı ilke edinen bir belediyecilik yapacağız. İlçemizin sorunlarını sizlerle birlikte çözeceğiz. Sözümün özü, önce insan. Gün halkın kendini kanıtlama günüdür. Ya ümitsizsiniz ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz. Her şeyin bir çaresi vardır kardeşlerim. Demokratik direnişi gösterme zamanıdır, halk dayatmaya son verecek. Dikili’nin kahramanlık destanını birlikte yazacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarıyız.”

Anka Haber Ajansı