Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman İsias Hoteli’nde Hayatını Kaybeden Öğrencilerin Kktc’deki Ailelerini Ziyaret Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının, KKTC'deki ailelerini ziyaret etti, baş sağlığı dileklerini iletti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının, KKTC'deki ailelerini ziyaret etti, baş sağlığı dileklerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde, Adıyaman’daki İsias Hotel’inde konaklayan 31 turist rehberi ve KKTC’li ortaokul voleybol takımı kafilesinden 25’i çocuk 35 kişi ile onlarca insan kişi hayatını kaybetmişti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle birlikte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrasında Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının KKTC’deki ailelerini ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu’na, KKTC'deki taziye ziyaretleri sırasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik etti. Kılıçdaroğlu, İçme, Altak, Arkar, Özberkman ve Çevik ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Anka Haber Ajansı