Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ve il yönetimini bugün makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ve il yönetimini bugün makamında kabul etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ve beraberindeki il yönetimi ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı