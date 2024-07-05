Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Şaşmaz Esnafını Ziyaret Etti: Sorunları Hep Birlikte Aşacağız

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kendisini köfte ekmek yemeye davet eden Ankara Şaşmaz esnafıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Sorunları hep birlikte aşacağız. İnsanımız gelecek endişesi taşımamalı” dedi.

(ANKARA)- CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kendisini köfte ekmek yemeye davet eden Ankara Şaşmaz esnafıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Sorunları hep birlikte aşacağız. İnsanımız gelecek endişesi taşımamalı” dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kendisini köfte ekmek yemeye davet eden Ankara Şaşmaz esnafıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar eşlik etti. Esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, esnaf Kamil Uysal’ın oğlu Kerem Ali Uysal’ı “Benim oğlumun adı da Kerem” diyerek sevdi. Ne olmak istediği sorusuna Kerem Ali Uysal’ın sosyal dersleri sevdiğini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Edebiyatçı ol” dedi.

Esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Sorunları hep birlikte aşacağız. İnsanımız gelecek endişesi taşımamalı. Atatürk’ten bize miras, camiye ve kışlaya siyaset sormayın. Bunu hep uyguladık. Van’da bir toplantıda bir vatandaş ‘Camileri yaktınız’ dedi. Ben de kendisine Atatürk’ün büyük camilerin ihya edilmesi emrini yolladım. ‘Bize böyle anlatmadılar’ dedi.

Annelerin çocuklarının sanayide çalışıp terlemesini istemediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Çırak talebinde artış var ama yeterli değil” diyerek usta yetişmesi için gençleri çalışmaya davet etti.

Sanayi esnafı, Kılıçdaroğlu’na çeyrek köfte ve karpuz; Kılıçdaroğlu da esnafa tulumba tatlısı ikram etti.

Anka Haber Ajansı