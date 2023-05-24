Kemal Kılıçdaroğlu: "Cehennemin Kapılarını Kapatacağız"
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; "Cehennemin kapılarını kapatacağız" paylaşımını yaptı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; "Cehennemin kapılarını kapatacağız" paylaşımını yaptı.
Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cehennemin kapılarını kapatacağız" dedi.
Anka Haber Ajansı