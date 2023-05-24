Kemal Kılıçdaroğlu: "Cehennemin Kapılarını Kapatacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu: "Cehennemin Kapılarını Kapatacağız"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; "Cehennemin kapılarını kapatacağız" paylaşımını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; "Cehennemin kapılarını kapatacağız" paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cehennemin kapılarını kapatacağız" dedi.

Anka Haber Ajansı

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