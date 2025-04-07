Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçilen Özgür Özel'i Tebrik Etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçilen Özgür Özel'i Tebrik Etti

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21. Olağanüstü Kurultay'da CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i ve yönetimini kutladı

(ANKARA) - CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21. Olağanüstü Kurultay'da CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i ve yönetimini kutladı
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"21. Olağanüstü Kurultayımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i ve yönetimini kutluyorum."

Anka Haber Ajansı

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