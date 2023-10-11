CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir grup partili milletvekiliyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir grup partili milletvekiliyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup CHP’li milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi’nde bugün bir araya geldi. Toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.

Anka Haber Ajansı