Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi’nde Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu İle Bir Araya Geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi’nde Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK Genel Başkan Yardımcısı, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK Genel Başkan Yardımcısı, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ı Genel Merkez'deki makamında kabul etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu, CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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