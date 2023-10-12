Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi'nde Milletvekilleri İle Bir Araya Geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi'nde Milletvekilleri İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde partili milletvekilleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde partili milletvekilleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP’li milletvekilleri ile CHP Genel Merkez’inde bir araya geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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