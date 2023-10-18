Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Muğla İl Başkanı Zekican Balcı Ve İlçe Başkanları İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve ilçe başkanlarıyla görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve ilçe başkanlarıyla görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve kongrelerini tamamlayan Muğla'daki ilçe başkanlarıyla CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldiği belirtildi.

Anka Haber Ajansı