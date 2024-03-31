Kemal Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet’in Ruhuna Ve Devrimlerine Sahip Çıkan Bütün Vatan Evlatlarına Selam Olsun”

Kemal Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet’in Ruhuna Ve Devrimlerine Sahip Çıkan Bütün Vatan Evlatlarına Selam Olsun”

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak…” dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "'Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak…'" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun devam eden oy sayım sürecinde CHP'nin başarısına ilişkin resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

''Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız.''

Anka Haber Ajansı

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