Kemal Kılıçdaroğlu: “Değerli Fikir Ve Mücadele İnsanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’u Saygı Ve Özlemle Anıyorum”

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Otuz dört yıl önce bugün, evinin önünde hain bir suikaste kurban giden Atatürk ilkelerinin ve laik Türkiye Cumhuriyeti’mizin yılmaz savunucusu, değerli fikir ve mücadele insanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’u saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Otuz dört yıl önce bugün, evinin önünde hain bir suikaste kurban giden Atatürk ilkelerinin ve laik Türkiye Cumhuriyeti’mizin yılmaz savunucusu, değerli fikir ve mücadele insanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’u saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel X hesabından akademisyen, hukukçu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’un 34’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Otuz dört yıl önce bugün, evinin önünde hain bir suikaste kurban giden Atatürk ilkelerinin ve laik Türkiye Cumhuriyeti’mizin yılmaz savunucusu, değerli fikir ve mücadele insanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’u saygı ve özlemle anıyorum.”

Anka Haber Ajansı