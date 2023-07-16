Kemal Kılıçdaroğlu, Durakta Taksicilerle Bir Araya Geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, Durakta Taksicilerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’nın Çankaya ilçesindeki METİŞ Birlik Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Ankara Milletvekili Deniz Demir eşlik etti.

Taksiciler, Kemal Kılıçdaroğlu’na çay ikramında bulundu. Kılıçdaroğlu, taksicilerle çay içip sohbet etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: “Bu Ek Bütçe İle Zaten Çarpık Olan Gelir Adaletsizliği Daha Da Çarpılacak”
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: “Bu Ek Bütçe İle Zaten Çarpık Olan Gelir Adaletsizliği Daha Da Çarpılacak”
Akşener’den Zamlara Tepki: “Cefayı Bal Eylemek Millete, Sefasını Sürmekse Saray Ve Şürekâsına"
Akşener’den Zamlara Tepki: “Cefayı Bal Eylemek Millete, Sefasını Sürmekse Saray Ve Şürekâsına"
Öztunç'tan Akaryakıta Rekor Zamma Tepki: “Türkiye Yüzyılı Dedikleri Meğer Zam Yüzyılıymış”
Öztunç'tan Akaryakıta Rekor Zamma Tepki: “Türkiye Yüzyılı Dedikleri Meğer Zam Yüzyılıymış”
Serkan Sarı’dan Akaryakıta Yapılan Ötv Zammına Tepki: “Bu Ötv Artışı Kararı Acilen İptal Edilmeli”
Serkan Sarı’dan Akaryakıta Yapılan Ötv Zammına Tepki: “Bu Ötv Artışı Kararı Acilen İptal Edilmeli”
Ömer Fethi Gürer: “Yem Fiyatındaki Artış Durmadıkça Süt Fiyatı Artar”
Ömer Fethi Gürer: “Yem Fiyatındaki Artış Durmadıkça Süt Fiyatı Artar”
Erdoğan: 253 Vatan Evladını Şehit Verdik Ama Yurdumuzu Alçaklara Uğratmadık
Erdoğan: 253 Vatan Evladını Şehit Verdik Ama Yurdumuzu Alçaklara Uğratmadık
Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları İl Başkanları İle Bir Araya Geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları İl Başkanları İle Bir Araya Geldi