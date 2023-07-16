Kemal Kılıçdaroğlu, Durakta Taksicilerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’nın Çankaya ilçesindeki METİŞ Birlik Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Ankara Milletvekili Deniz Demir eşlik etti.

Taksiciler, Kemal Kılıçdaroğlu’na çay ikramında bulundu. Kılıçdaroğlu, taksicilerle çay içip sohbet etti.

Anka Haber Ajansı