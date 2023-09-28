Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Ve Elvin Beşikçioğlu'nun Uyarladığı "Otomatik Portakal" Oyununu İzledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Elvin Beşikçioğlu ve Erdal Beşikçioğlu’nun uyarlayıp yönettiği Otomatik Portakal oyununu izledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anthony Burgess'in kült romanı Otomatik Portakal'dan uyarlanan, İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Elvin Beşikçioğlu ve Erdal Beşikçioğlu’nun uyarlayıp yönettiği "Otomatik Portakal" oyununu izledi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, kuliste Elvin ve Erdal Beşikçioğlu’yla da bir süre sohbet etti.

Anka Haber Ajansı