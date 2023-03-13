Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Bakan Vefa Tanır İçin Tbmm’de Düzenlenen Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun dönemler milletvekilliği ve çeşitli hükümetlerde bakanlık yapmış olan Vefa Tanır (96) için TBMM’de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun dönemler milletvekilliği ve çeşitli hükümetlerde bakanlık yapmış olan Vefa Tanır (96) için TBMM’de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

TBMM 12,13,14,15,18 ve 19. Dönem Konya Milletvekili, 36, 38, 49, 51 ve 52. Hükümetlerde bakanlık görevi üstlenen Vefa Tanır vefat etti. CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Vefa Tanır için TBMM’de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

VEFA TANIR KİMDİR?

Vefa Tanır, 1927 yılında Konya Ilgın’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İhtisasını tamamlayarak Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı oldu. Vefa Tanır, milletvekili ve bakan olmadan önce Başbakanlık Yüksek Müşaviri olarak görev yaptı. Serbest Doktor olarak çalıştı. CHP’den ayrıldıktan sonra Güven Partisi ve Doğru Yol Partisi kurucuları arasında yer aldı.

Dr. Vefa Tanır, 12. ve 13. dönemlerde CHP’den; 14., 15., 18. ve 19. Dönemlerde DYP’den Konya Milletvekili seçildi. 12. Dönem Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi, TBMM Başkanvekili, 36. ve 39. Hükümet Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38. Hükümet Bayındırlık Bakanı, 49. Hükümet Orman Bakanı, 51. ve 52. Hükümet Millî Savunma Bakanı oldu. Ayrıca 1996-2000 yıllarında Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevinde bulundu.

Anka Haber Ajansı