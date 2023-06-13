Kemal Kılıçdaroğlu: Gemiyi Limana Sağlam Götürmek Kaptanın Görevidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünün görüntülerini, “Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünün görüntülerini, “Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir” notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“Omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Mesele bir fani olarak bir Kemal Kılıçdaroğlu olayı değildir. Kemal Kılıçdaroğlu bu büyük mücadelenin sadece ve sadece bir neferidir. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen mücadelenin bir parçası, bir neferi olmuşsam ne mutlu bana. Ben CHP’nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin genel başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır.

“GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRMEK, YİNE KAPTANIN GÖREVİDİR”

Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek, yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.”

Anka Haber Ajansı