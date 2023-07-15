Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları İl Başkanları İle Bir Araya Geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları İl Başkanları İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları ile parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları ile parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları, 14-16 Temmuz’da Ankara’da toplanacağını duyurmuştu. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"CHP’nin genç yöneticileri olarak seçimin muhasebesini yapmak, seçmenin bize verdiği mesajları doğru okumak ve önümüzdeki süreçleri konuşmak için bir araya geliyoruz. Bu seçim, CHP’nin gençleşmesinin elzem olduğu mesajını bize ve partimize net olarak verdi. 81 ilden gelen il gençlik kolları başkanlarımızla, seçim döneminde ne gibi sorunlarla karşılaştılar, eksik yönlerimiz nelerdi, seçmenin partimize, adaylarımıza ve vaatlerimize yaklaşımı nasıldı ve neleri düzeltmemiz gerekiyor bunları konuşacağız. Bunlardan ayrı olarak partimiz bir kurultay sürecinin içerisinde. Burada gençlik kolları olarak ne gibi bir rol oynayacağız, partimizin gençleşmesi için nasıl bir mücadele vereceğiz ve yeni yazılacak tüzük ve de program için önerilerimiz neler olmalı bunları da tartışıp ve kapsamlı raporlar hazırlayacağız.”

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları bu sabah Anıtkabir’i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı için Ankara'da bulunan Gençlik Kolları İl Başkanları ile genel merkezde bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı

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