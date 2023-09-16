Kemal Kılıçdaroğlu: "Gönlümüzde Taht Kuran Tarık Akan'ı Aramızdan Ayrılışının 7. Yılında Özlemle Anıyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu: "Gönlümüzde Taht Kuran Tarık Akan'ı Aramızdan Ayrılışının 7. Yılında Özlemle Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birçok hak mücadelesinde ön safta yer almış, değerli bir sanatçı ve aydın bir insandı… Gönlümüzde taht kuran Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının 7. yılında özlemle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birçok hak mücadelesinde ön safta yer almış, değerli bir sanatçı ve aydın bir insandı… Gönlümüzde taht kuran Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının 7. yılında özlemle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Tarık Akan'ı ölüm yıl dönümünde andı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Birçok hak mücadelesinde ön safta yer almış, değerli bir sanatçı ve aydın bir insandı… Gönlümüzde taht kuran Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının 7. yılında özlemle anıyorum. O’nu daima halkın yanında olmuş, cesur bir insan olarak hatırlayacağız."

Anka Haber Ajansı

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