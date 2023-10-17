Kemal Kılıçdaroğlu: "İsrail, İnsanlığa Karşı Suç İşlemiştir. Bunun Adı Cinayettir, Katliamdır. Lanetliyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu: "İsrail, İnsanlığa Karşı Suç İşlemiştir. Bunun Adı Cinayettir, Katliamdır. Lanetliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına ilişkin "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına ilişkin "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İsrail'in 500 kmişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısına tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail saldırısına yönelik yaptığı açıklama şöyle:

"Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!"

Anka Haber Ajansı

Gündem
Akşener: "Başta Bm Olmak Üzere Tüm Dünya Kamuoyunu, Netanyahu Terörünü Durdurmaya Davet Ediyorum"
Akşener: "Başta Bm Olmak Üzere Tüm Dünya Kamuoyunu, Netanyahu Terörünü Durdurmaya Davet Ediyorum"
Chp Pamukova Heyetinden Başkan Büyükerşen’e Ziyaret
Chp Pamukova Heyetinden Başkan Büyükerşen’e Ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak İle Görüştü
Turgutlu Belediyesinin İnsan Odaklı Projelerine Chp İlçe Yönetiminden Ziyaret
Turgutlu Belediyesinin İnsan Odaklı Projelerine Chp İlçe Yönetiminden Ziyaret
Gökçe Gökçen: “Öğrenciler, İnsani Koşullara Sahip Yurtlar İstiyorlar”
Gökçe Gökçen: “Öğrenciler, İnsani Koşullara Sahip Yurtlar İstiyorlar”
Chp Tepebaşı İlçe Yönetiminden Yılmaz Büyükerşen’e Nezaket Ziyareti
Chp Tepebaşı İlçe Yönetiminden Yılmaz Büyükerşen’e Nezaket Ziyareti
Ahmet Akın: “Belediye Sayımızı Çok Daha Fazla Artıracağız... Garibanın Yanında Olmak İçin Geliyoruz”
Ahmet Akın: “Belediye Sayımızı Çok Daha Fazla Artıracağız... Garibanın Yanında Olmak İçin Geliyoruz”