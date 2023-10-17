Kemal Kılıçdaroğlu: "İsrail, İnsanlığa Karşı Suç İşlemiştir. Bunun Adı Cinayettir, Katliamdır. Lanetliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına ilişkin "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına ilişkin "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İsrail'in 500 kmişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısına tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail saldırısına yönelik yaptığı açıklama şöyle:

"Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!"

Anka Haber Ajansı