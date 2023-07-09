Kemal Kılıçdaroğlu, Kahvehanede Vatandaşlarla Sohbet Etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Kahvehanede Vatandaşlarla Sohbet Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Keçiören’deki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu’na, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşli etti.

Anka Haber Ajansı

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