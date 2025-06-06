Kemal Kılıçdaroğlu: "Kurban Bayramı’nın, Ülkemize Ve Milletimize Güzellikler Getirmesini Diliyorum"

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Paylaşma ve dayanışma ruhunun her zamankinden daha anlamlı olduğu, dargınlıkları gidermek, kucaklaşmak ve bir arada olabilmek için güzel bir fırsat olan Kurban Bayramı’nın, ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyorum. Pahalılığın can yaktığı, yoksul evlere etin giremediği bu zor günleri dayanışma ile atlatmalıyız. Kurban Bayramımız kutlu olsun" dedi.

(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Paylaşma ve dayanışma ruhunun her zamankinden daha anlamlı olduğu, dargınlıkları gidermek, kucaklaşmak ve bir arada olabilmek için güzel bir fırsat olan Kurban Bayramı’nın, ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyorum. Pahalılığın can yaktığı, yoksul evlere etin giremediği bu zor günleri dayanışma ile atlatmalıyız. Kurban Bayramımız kutlu olsun" dedi.

CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Paylaşma ve dayanışma ruhunun her zamankinden daha anlamlı olduğu, dargınlıkları gidermek, kucaklaşmak ve bir arada olabilmek için güzel bir fırsat olan Kurban Bayramı’nın, ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyorum. Pahalılığın can yaktığı, yoksul evlere etin giremediği bu zor günleri dayanışma ile atlatmalıyız. Kurban Bayramımız kutlu olsun."

Anka Haber Ajansı