Kemal Kılıçdaroğlu: “Kurultay Kararı Doğru Bir Karardı”

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesinin "doğru bir karar olduğunu" belirterek, "'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur" diye konuştu.

(ANKARA) - CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesinin "doğru bir karar olduğunu" belirterek, "'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim" diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Silivri Cezaevi’ne yaptığı ziyarete ilişkin şunları söyledi:

“Cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu, diğer başkanlarımızı ziyaret ettim, moralleri yerinde. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Can Atalay ve Osman Kavala ile konuştum. Niçin cezaevinde olduklarını üç aşağı beş yukarı kamuoyu da kendileri de biliyor. Haksız, hukuksuz tutuklandıklarını söylüyorlar. Kamuoyu desteğinden ötürü memnunlar. Bayramın birinci günü zamanın yettiği kadar, verilen izin çerçevesinde görüştüm. Hem bayramlarını kutladım hem morallerini bozmamalarını istedim. İyi dileklerimi aktardım. Daha önce bazı arkadaşların aileleriyle de görüşmüştüm. Ailelerine gittiğim için memnun olduklarını ifade ettiler. Mahir (Polat) Bey'i hastanede olduğu için göremedim, ailesine telefon edip tutuklamayla ilgili düşüncelerimi aktarmıştım.”

"Alınan doğru bir karardı”

CHP'nin 6 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü kurultayına ilişkin soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp "Genel başkan adayıyım" demedim. Yani, ‘Genel başkan adayı olacağım’ diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman "Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim" diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur.”

Anka Haber Ajansı