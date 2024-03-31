Kemal Kılıçdaroğlu Oyunu Ankara'da Kullandı

HABER: OGÜN AKKAYA / KAMERA: ONUR BİNGÖL

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

Kılıçdaroğlu, oy kullanacağı Arjantin İlkokulu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile geldi. Kılıçdaroğlu okula geldiği sırada, oy kullanmak için orada bulunan yurttaşlar tarafından alkış ve ıslıklarla karşılandı.

Eşiyle birlikte oyunu 4246 numaralı sandıkta kullanan Kılıçdaroğlu, bina çıkışında da alkışlandı. Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık. Partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey.” dedi.

Anka Haber Ajansı