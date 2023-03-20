Kemal Kılıçdaroğlu: Saat 22.00'de Burada Buluşalım

Kemal Kılıçdaroğlu: Saat 22.00'de Burada Buluşalım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Saat 22.00’de buluşalım” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Saat 22.00’de buluşalım” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı ve saat 22.00'da açıklama yapacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu, mesajında “Saat 22.00’de buluşalım” dedi.

Anka Haber Ajansı

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