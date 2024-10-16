Kemal Kılıçdaroğlu: Saray Yargısıyla Beni Sindirmeye Çalışıyor

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakkında "zorla getirme" kararı vermesine ilişkin, "Erdoğan çıkmış 'Biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor' diye beni şikayet ediyor ve bu da yetmiyor saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor. Erdoğan'ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz devam ettikçe, Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya, türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır; tek bir CHP'liyi saray yar

(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakkında "zorla getirme" kararı vermesine ilişkin, "Erdoğan çıkmış "Biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor" diye beni şikayet ediyor ve bu da yetmiyor saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor. Erdoğan'ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz devam ettikçe, Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya, türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır; tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatına hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakkında verilen "zorla getirme" kararına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Hodri Meydan" başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Dostlarım ne günlere kaldık? Erdoğan çıkmış "Biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor" diye beni şikayet ediyor ve bu da yetmiyor saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor. Erdoğan'ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz devam ettikçe, Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya, türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır; tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benimleyse ben dimdik durmaya devam edeceğim. Beşli çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri, yolsuzlukları, vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya ant içerim. Dün de bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için geri adım atarsam namerdim. Hodri meydan."

Anka Haber Ajansı