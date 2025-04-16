Kemal Kılıçdaroğlu: "Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum"

CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisine, ailesine ve sevenlerine içtenlikle sağlık ve huzur temenni ediyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisine, ailesine ve sevenlerine içtenlikle sağlık ve huzur temenni ediyorum" dedi.

CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan DEM Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisine, ailesine ve sevenlerine içtenlikle sağlık ve huzur temenni ediyorum."

Anka Haber Ajansı