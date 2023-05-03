Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta: "Kul Hakkı Yiyene Oy Vermeyin Artık"

Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta: "Kul Hakkı Yiyene Oy Vermeyin Artık"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Sinop'a geldi. Kılıçdaroğlu, "Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin artık. Yeter artık. Türkiye artık büyüsün, Türkiye artık gelişsin, Türkiye artık şaha kalksın. Bunların hepsi mümkündür" dedi.

MUSTAFA USTA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Sinop'a geldi. Kılıçdaroğlu, "Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin artık. Yeter artık. Türkiye artık büyüsün, Türkiye artık gelişsin, Türkiye artık şaha kalksın. Bunların hepsi mümkündür" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop Boyabat programı dahilinde geldiği Lala köyünde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"KAVGA ETMEDEN TÜRKİYE’Yİ ŞAHA KALDIRMAK ZORUNDAYIZ"

"Demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Çok ayrıştık, kamplara bölündük. Türkiye bunu çekemiyor. Beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Bizim babalarımız, dedelerimiz milli kurtuluş savaşını beraber vermişse bu ülkeye de demokrasiyi beraber getirmek bizim boynumuzun borcudur. Kamplaşmadan, kutuplaşmadan, kavga etmeden Türkiye’yi şaha kaldırmak zorundayız. Sizden bir isteğim var. Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin artık. Yeter artık. Türkiye artık büyüsün, Türkiye artık gelişsin, Türkiye artık şaha kalksın. Bunların hepsi mümkündür."

Anka Haber Ajansı

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