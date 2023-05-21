Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig’e Yükselen Çaykur Rizespor’u Kutladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig’e Yükselen Çaykur Rizespor’u Kutladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran ÇAYKUR Rizespor camiasını kutluyor, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran ÇAYKUR Rizespor camiasını kutluyor, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum” dedi.

ÇAYKUR Rizespor, bugün oynadığı maçta Altınordu ile berabere kalarak Süper Lig’e yükseldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ÇAYKUR Rizespor’u kutladı.

Kılıçdaroğlu, “Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran ÇAYKUR Rizespor camiasını kutluyor, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum” dedi.

Anka Haber Ajansı

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