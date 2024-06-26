Kemal Kılıçdaroğlu, Tbmm Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı Tedavi Gördüğü Hastanede Ziyaret Etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Tbmm Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı Tedavi Gördüğü Hastanede Ziyaret Etti

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekilimiz Gülizar Biçer Karaca’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Gülizar Biçer Karaca'ya acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Anka Haber Ajansı

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