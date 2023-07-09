Kemal Kılıçdaroğlu, Tuncer Dönmez'in Cenazesine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Tuncer Dönmez’in cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Tuncer Dönmez’in cenaze törenine katıldı.

Yaşamını yitiren Tuncer Dönmez için bugün Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Cenazede Kılıçdaroğlu’na, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Dönmez’in ailesine başsağlığı diledi.

Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilen Tuncer Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Anka Haber Ajansı