Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin Yönetim Şekli İle İlgili Tartışmalar 29 Ekim 1923'de Ebediyen Son Bulmuştur

Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin Yönetim Şekli İle İlgili Tartışmalar 29 Ekim 1923'de Ebediyen Son Bulmuştur

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İyi dinleyin, Köhne Bizans'ın Yıldız burcunda ikamet eden baykuş özentilerine ve kalıntılarına söylüyorum; Türkiye’nin yönetim şekli ile ilgili tartışmalar 29 Ekim 1923'de ebediyen son bulmuştur! Aklınızdakini kursağınızda bırakırız!” dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İyi dinleyin, Köhne Bizans'ın Yıldız burcunda ikamet eden baykuş özentilerine ve kalıntılarına söylüyorum; Türkiye’nin yönetim şekli ile ilgili tartışmalar 29 Ekim 1923'de ebediyen son bulmuştur! Aklınızdakini kursağınızda bırakırız!” dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Ağzından salyalar akarak, Kurtuluş Savaşı kahramanımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e çatallı dilini uzatan soysuza tek kelime edemeyen okul arkadaşım, 15 Temmuz darbe girişimi için asılsız bir iddianın peşine düşmüş ve hemen savunmaya geçmiştir. Oysaki bir zamanlar ne kadar cesur konuşurdu, "suda ateşin nasıl yanmayacağını, balda tuzun bulunmayacağını ve kimden Cumhurbaşkanı olmayacağını" söylerdi. Şimdi Atatürk'e dil uzatanlara dahi bir şey diyemiyor...

İyi dinleyin, Köhne Bizans'ın Yıldız burcunda ikamet eden baykuş özentilerine ve kalıntılarına söylüyorum; Türkiye’nin yönetim şekli ile ilgili tartışmalar 29 Ekim 1923'de ebediyen son bulmuştur! Aklınızdakini kursağınızda bırakırız!”

Anka Haber Ajansı

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