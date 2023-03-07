Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter Profiline “13. Cumhurbaşkanı Adayı” Sıfatını Ekledi
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profiline “13. Cumhurbaşkanı Adayı” sıfatını da ekledi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profiline “13. Cumhurbaşkanı Adayı” sıfatını da ekledi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından Twitter profilini güncelledi.
Kılıçdaroğlu, profilinde yer alan “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Gençlerin Demokrat Amcası, Bay Kemal” sıfatlarının başına, “13. Cumhurbaşkanı Adayı” ibaresini de ekledi.
Anka Haber Ajansı