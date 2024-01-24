Kemal Kılıçdaroğlu: “Uğur Mumcu’yu Haince Katledilişinin 31. Yılında Saygı, Rahmet Ve Özlemle Anıyorum”

Kemal Kılıçdaroğlu: “Uğur Mumcu’yu Haince Katledilişinin 31. Yılında Saygı, Rahmet Ve Özlemle Anıyorum”

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uğur Mumcu, ileri görüşlü araştırmacı gazeteci, gerçek bir vatansever ve onurlu bir insandı. Onun tek düşüncesi yolsuzluklardan arınmış demokratik ve çağdaş bir Türkiye’ydi. Bu uğurda asla eğilmeden aydınlığı ile karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen Uğur Mumcu’yu haince katledilişinin 31. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Onun aydınlattığı yoldan daima yürüyeceğiz, verdiği mücadeleyi aynı çerçevede kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uğur Mumcu, ileri görüşlü araştırmacı gazeteci, gerçek bir vatansever ve onurlu bir insandı. Onun tek düşüncesi yolsuzluklardan arınmış demokratik ve çağdaş bir Türkiye’ydi. Bu uğurda asla eğilmeden aydınlığı ile karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen Uğur Mumcu’yu haince katledilişinin 31. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Onun aydınlattığı yoldan daima yürüyeceğiz, verdiği mücadeleyi aynı çerçevede kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu’nun 31’inci vefat yıl dönümü dolayısıyla X hesabından mesaj yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Uğur Mumcu, ileri görüşlü araştırmacı gazeteci, gerçek bir vatansever ve onurlu bir insandı. Onun tek düşüncesi yolsuzluklardan arınmış demokratik ve çağdaş bir Türkiye’ydi. Bu uğurda asla eğilmeden aydınlığı ile karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen Uğur Mumcu’yu haince katledilişinin 31. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Onun aydınlattığı yoldan daima yürüyeceğiz, verdiği mücadeleyi aynı çerçevede kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Anka Haber Ajansı

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