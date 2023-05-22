Kemal Kılıçdaroğlu: "Unutma O Oyu Benim İçin Değil Evladın İçin Vereceksin. Vatanını Seven Sandığa Gelsin"

Kemal Kılıçdaroğlu: "Unutma O Oyu Benim İçin Değil Evladın İçin Vereceksin. Vatanını Seven Sandığa Gelsin"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşlara; "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma o oyu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" diye seslendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşlara; "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma o oyu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesapları üzerinden "Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur" notuyla bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, yurttaşlara videoda; "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma o oyu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" sözleriyle seslendi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu’nun “Hiçbir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek” Adlı Kitabı Çıktı
Kılıçdaroğlu’nun “Hiçbir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek” Adlı Kitabı Çıktı
Osmaniyeli Vatandaş: "Ben Bir Ülkücü Olarak Atatürkçüyüm, Bunlara Oy Yok"
Osmaniyeli Vatandaş: "Ben Bir Ülkücü Olarak Atatürkçüyüm, Bunlara Oy Yok"
Meral Akşener: “28 Mayıs’ta Tüm Umutları Yeniden Canlandıracağız”
Meral Akşener: “28 Mayıs’ta Tüm Umutları Yeniden Canlandıracağız”
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz İle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz İle Bir Araya Geldi
Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz’dan Kılıçdaroğlu'nun Hatay Ziyaretine Davet
Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz’dan Kılıçdaroğlu'nun Hatay Ziyaretine Davet
Ahmet Akın: “Milletimiz, 28 Mayıs’ta, Halkına Yalan Söyleyen Bir Cumhurbaşkanını Seçmeyecektir”
Ahmet Akın: “Milletimiz, 28 Mayıs’ta, Halkına Yalan Söyleyen Bir Cumhurbaşkanını Seçmeyecektir”
Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay: “Sandığa Atılan Her Oya Sahip Çıkacağız”
Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay: “Sandığa Atılan Her Oya Sahip Çıkacağız”