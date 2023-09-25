Kemal Kılıçdaroğlu, Vefatının 11. Yıl Dönümünde Neşet Ertaş'ı Andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter (X) hesabından bu akşam yaptığı paylaşımla 11 yıl önce hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Bağlamanın teline her dokunuşunda yüreğimizi titreten, bundan 11 yıl önce yorulup aramızdan ayrılan büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ı saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Bozkırın Tezenesi'ni asla unutmayacağız."

Anka Haber Ajansı