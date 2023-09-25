Kemal Kılıçdaroğlu, Vefatının 11. Yıl Dönümünde Neşet Ertaş'ı Andı

Kemal Kılıçdaroğlu, Vefatının 11. Yıl Dönümünde Neşet Ertaş'ı Andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter (X) hesabından bu akşam yaptığı paylaşımla 11 yıl önce hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Bağlamanın teline her dokunuşunda yüreğimizi titreten, bundan 11 yıl önce yorulup aramızdan ayrılan büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ı saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Bozkırın Tezenesi'ni asla unutmayacağız."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Deva Partisi Eskişehir İl Başkanı Ertürk: “Siyasi Partilerle Her Zaman Görüşmeye Hazırız"
Deva Partisi Eskişehir İl Başkanı Ertürk: “Siyasi Partilerle Her Zaman Görüşmeye Hazırız"
Orhan Sarıbal: "2023 Yılında Cumhuriyet Tarihinin En Büyük İthalatı Yapıldı. Asıl Fırtına 2024’te Kopacak"
Orhan Sarıbal: "2023 Yılında Cumhuriyet Tarihinin En Büyük İthalatı Yapıldı. Asıl Fırtına 2024’te Kopacak"
Cemal Canpolat: 100 Yıllık Çınarın İstanbul İl Başkanlığı’na Adayım
Cemal Canpolat: 100 Yıllık Çınarın İstanbul İl Başkanlığı’na Adayım
Ömer Fethi Gürer: "Yılbaşından Bu Yana Kredi Borç Bakiyesi 940 Milyar Liraya Yükseldi"
Ömer Fethi Gürer: "Yılbaşından Bu Yana Kredi Borç Bakiyesi 940 Milyar Liraya Yükseldi"
Bahçeli: “Soylu, Üstlendiği Bakanlık Sorumluluğunu Layıkıyla Yerine Getirmiş Bir Devlet Ve Siyaset İnsanıdır”
Bahçeli: “Soylu, Üstlendiği Bakanlık Sorumluluğunu Layıkıyla Yerine Getirmiş Bir Devlet Ve Siyaset İnsanıdır”
Karamanlı Çiftçi: "Kuraklık Nedeniyle Yüzde 70-80 Verim Kaybım Var. Ama Tarsim Yüzde 6 Hasar Verdi"
Karamanlı Çiftçi: "Kuraklık Nedeniyle Yüzde 70-80 Verim Kaybım Var. Ama Tarsim Yüzde 6 Hasar Verdi"
Gamze Akkuş İlgezdi: Cinsel Suç Mağduru Çocuk Sayısı 9 Yılda Yüzde 287 Arttı Ve 31 Bin 890’a Ulaştı
Gamze Akkuş İlgezdi: Cinsel Suç Mağduru Çocuk Sayısı 9 Yılda Yüzde 287 Arttı Ve 31 Bin 890’a Ulaştı