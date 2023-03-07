Kemal Kılıçdaroğlu’ndan "Adaylarımız..." Paylaşımı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “Adaylarımız…” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “Adaylarımız…” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelerek ittifakın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Toplantıya ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayını, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır" diyerek duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Genel Merkezi’ne gelerek burada kendisini bekleyen yurttaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, gecenin ilerleyen saatlerinde ‘Adaylarımız…’ mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.

“BİZE ‘KADER’ DEDİKLERİ BU NİZAMI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmadan şu bölümlere yer verildi:

“Ben, uzun bir yolculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum. Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana pusula oldu. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize ‘kader’ dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

“TÜM DEPREMZEDELER ADAY”

Sevgili halkım, sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim; kimler aday biliyor musunuz? Ankara’da elektriği kesilen İbrahim’e misafir oldum. İbrahim Bey adaydır. Bartın’da maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan’ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli Rıdvan’ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa’da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar’a sarıldım. Emine Hanım adaydır. 8 Şubat’ta Samandağ’da ‘İçeride annem, abim ve babam var; ses veriyorlar. Termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok’ diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm depremzedeler aday. Böyle bilmeniz gerekiyor.

“ERGENEKON KUMPASIYLA CANINA KASTETTİKLERİ KUDDİSİ OKKIR’IN EVİNE GİTTİM. BENİ METANETLE KARŞILAYAN SABRİYE OKKIR HANIM DA ADAY”

Ekmeğini çöpten çıkartan, ekmek teknesi gasp edilen kağıt toplayıcılarının deposuna gittim, çaylarını içtim. İşte oradaki Baver Bey aday. ‘Süt veren ineğimi kesip kredimi ödüyorum’ diye feryadını dinlediğim çiftçi Meliha Hanım aday. 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim, onları dinledim. Sultan Hanım da aday. Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kuddisi Okkır’ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım da aday.

“GEZİ PARKI DAVASINDA HAKSIZ YERE HAPİS YAPAN ŞEHİR PLANCI TAYFUN’UN BİRİCİK KIZI VERA’MIZ DA ADAY”

Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş’in eşi Ayşe Hanım da aday. 73 yaşında Kazdağları’nı savunan Hanife Teyze de aday. KPSS’de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan’ı dinlemiştim. Salihcan da aday. Gezi Parkı davasında haksız yere hapis yapan şehir plancı Tayfun’un biricik kızı Vera’mız da aday. Sadece ben değil, 84 milyon aday.

“ÇÜNKÜ BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEK OLAN SİZLERSİNİZ”

Hani şu SADAT militanlarıyla korkuttuklarını sandıkları 84 milyon; ekmeği, suyu, geleceği çalınmış o 84 milyon, o 84 milyon da aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Siz; kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz.

“ADAY BEN DEĞİLİM, ADAY HEPİMİZ”

Bu, topyekûn bir değişimin başlangıcı. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Evet, söylemiştim ‘Başlıyoruz’ diye. Sevgili halkım eyvallah, başlıyoruz.”

Anka Haber Ajansı