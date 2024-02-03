Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e Başsağlığı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e Başsağlığı

CHP 7. Dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ablası Mualla Özen'in hayatını kaybetmesinden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başsağlığı diledi.

CHP 7. Dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ablası Mualla Özen'in hayatını kaybetmesinden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün sabah ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Akşener, X hesabından yaptığı açıklamada “Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekânı cennet olsun” dedi.

CHP 7. Dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Akşener'e başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, X hesabından şunu dedi:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in hayatını kaybeden ablası Mualla Özen’e Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum”

Anka Haber Ajansı

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